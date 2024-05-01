إساءات عنصرية تغلق مدرجات أتليتيكو مدريد خلال مبارتيين

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنه يجب على أتليتيكو مدريد إغلاق ملعبه جزئياً خلال مباراتين في الدوري، بعد تعرّض نيكو وليامس جناح أتليتيك بلباو لإساءات عنصرية.



وادعى اللاعب الدولي الإسباني أنه تم استهدافه بصرخات القرود بينما كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال هزيمة فريقه 1-3 على ملعب ميتروبوليتانو السبت في مدريد، لتتوقف المباراة لبضع دقائق كي يبلغ الحكم بما يحصل.



وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد في بيان "(صدر ضد أتليتيكو) عقوبة الإغلاق الجزئي لملعبه الرياضي لمدة مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو (21350 دولارا)".



وسيتم إغلاق منطقة واحدة من ملعب أتليتيكو أمام سلتا فيغو وأوساسونا، في حين يحتل "روخيبلانكوس" المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه تم التعرف على صاحب الإساءات بفضل الكاميرات الموجودة في الملعب وتسليمه إلى الشرطة بعد المباراة.



قال وليامس "ذهبت لتنفيذ ركلة ركنية وسمعت أصوات القرود".



وتابع "لم يكن هناك الكثير منهم. كان هناك أناس أغبياء في كل مكان... أتمنى أن يتغير هذا شيئا فشيئاً".



ونجح وليامس في تسجيل هدف بلباو الوحيد بعد فترة وجيزة من إطلاق الهتافات العنصرية واحتفل بالإشارة إلى ذراعه في إشارة إلى لون بشرته.



وأضاف "(الاحتفال) كان مصحوبا بشيء من الغضب، ليس من الطبيعي أن تتعرض للإهانة بسبب لون بشرتك".



وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الكروية، لا تزال إسبانيا تكافح من أجل القضاء على العنصرية في ملاعبها، والتي كثيرا ما يكون مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ضحية لها.



(الفرنسية)