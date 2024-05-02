الأهلي أمام ضمك للتعويض وفك العقدة

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وتقام اليوم 3 مباريات حيث يستقبل الحزم الأخدود، بينما يواجه الأهلي ضمك، ويحل الرياض ضيفا على الفتح.
ويدخل الأهلي لقاء ضمك باحثا عن الفوز الذي فقده في الجولتين الأخيرة بعدما تعادل مع الوحدة ثم خسر في الجولة الماضية أمام الرياض ليعطي الأمل لمن خلفه بخطف المركز الثالث الذي يحتله الأهلي في سلم الترتيب.
ويبتعد الفريق بنقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع التعاون ونقطتين عن الاتحاد وينتظرون المزيد من التعثرات للأهلي لخطف المركز منه مع تبقي لقاء مؤجل له أمام الهلال سيقام مساء الاثنين القادم بجدة.
ويسعى الأهلي من خلال لقاء اليوم لكسر عقدة ضيفه ضمك الذي استطاع حرمان خصمه من تحقيق الفوز أمامه في آخر 6 مواجهات جمعتهم بل وتفوق تاريخيا على الأهلي في مجموع المواجهات حيث تقابلا 7 مرات من قبل انتصر الأهلي مرة وحيدة مقابل 3 انتصارات لضمك ومثلها تعادلات واليوم يرفع الأهلي شعار كسر تلك العقدة والانتصار أمام فارس الجنوب من جديد.
على الطرف الآخر يبحث ضمك اليوم تأكيد تفوقه أمام الأهلي خلال مواجهات الفريقين ويسعى للعودة من جدة بالنقاط الثلاث كاملة ورفع رصيده النقطي بعد أن توقف في الجولة الماضية بسبب الخسارة أمام التعاون واليوم يأمل التعويض.
قبل المواجهة:
- تواجه الأهلي وضمك 7 مرات فاز الأهلي مرة مقابل 3 انتصارات لضمك و3 تعادلات.
- آخر 6 مواجهات بينهما لم يستطع الأهلي تحقيق الانتصار.
- الأهلي يسعى للعودة للانتصارات بعد التعثر في الجولتين الماضيتين بالتعادل والخسارة.
- خسر كلا الفريقين في الجولة الماضية.
- انتصر الأهلي على ملعبه هذا الموسم 8 مرات مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة.
- خسر ضمك أكثر عندما يلعب خارج أرضه بواقع 6 خسائر مقابل 4 انتصارات ومثلها تعادل.
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