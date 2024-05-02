ريال مدريد يحجز مقعده في فاينال فور اليورو باسكت

ياسر رشاد - القاهرة - حجز فريق ريال مدريد لكرة السلة مقعده في نهائي فاينال فور لبطولة اليورو باسكت للأندية بعد فوزه على نادي بسكونيا الأسباني بنتيجة ١٠٢ / ٩٨ ليحسم سلسلة المباريات بين الفريقين ( Best of 5 ) بنتيجة ٣ / ٠ ليصبح ريال مدريد اول الاندية المتأهلة إلى نهائي الفاينال فور .

بهذه النتيجة بات ريال مدريد هو سادس فريق يحقق ثلاث انتصارات متتالية ويتأهل إلى نهائي الفاينال فور دون خسارة اي مباراة في السلسلة امام فريق المنافس منذ تطبيق النظام الجديد موسم ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ويصعد لينتظر المتاهل من بين برشلونة الأسباني واوليمبياكوس اليوناني و يتقدم برشلونة الأسباني بنتيجة ٢ / ١ في سلسلة المباريات قبل المواجهة الرابعة بين الفريقين مساء اليوم ( الخميس) .

هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها ريال مدريد الى الفاينال فور حيث حقق اللقب العام الماضي بينما خسر المباراة النهائية عام ٢٠٢٢ .

يذكر ان نهائيات الفاينال فور ستحتضنها صالة مرسيدس بنز المغطاة بالعاصمة الألمانية برلين حيث ستقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الجمعة فيما ستقام مباراة المركز الثالث والرابع و المباراة النهائية يوم الاحد .