نجم برشلونة يحصد لقب هدف الشهر في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حصد البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق برشلونة جائزة هدف الشهر عن شهر أبريل في الدوري الأسباني وذلك عن هدفه القاتل في مرمى قادش مع فريقه برشلونة .

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها لاعب مت فريق برشلونة بلقب هدف الشهر حيث سبق وحصل لاعب برشلونة لامين يامال على جائزة هدف الشهر عن شهر مارس الماضي .

وكان هدف فيليكس هو هدف الفوز لفريق برشلونة على فريق قادش وقد سجله بطريقة اكروباتية بعد ضربة ركنية لعبها ماركوس الونسو لاعب برشلونة لتصل الكرة إلى جواو فيليكس الذي سدد الكرة بروعة في شباك قادش ليحصل البارسا على نقاط المباراة الثلاث .

وكان ينافس جواو فيليكس على لقب هدف الشهر كل من ايسي بالازون لاعب فريق رايو فاليكانو وايضا جواو روخا لاعب ديبورتيفو الافيس .

يذكر ان جواو فيليكس المعار من نادي اتلتيكو مدريد الى برشلونة سجل سبعة أهداف مع برشلونة في الدوري الأسباني هذا الموسم الى جانب ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوربا والتي ودعها برشلونة من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي .