صلاح بقميص ليفربول 2025.. هذا لا يعني شيئاً!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثارت صور الحملة الترويجية لنادي ليفربول الإنكليزي، والتي أطلق خلالها قمصانه الجديدة لموسم 2024-2025 جدلاً واسعاً يمتد من الرياض وصولاً إلى لندن، في إشارة إلى ما يعنيه ذلك في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، والمرشح للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

تسابقت الجماهير عبر منصات السوشيال ميديا، وكذلك وسائل الإعلام العالمية في الربط بين ظهور صلاح في الحملة الترويجية الخميس، وبين امكانية استمراره في صفوف الفريق الإنكليزي الموسم المقبل، وعلى رأس هذه الصحف، "الميرور" اللندنية، التي أشارت إلى أن صلاح أقرب للبقاء من الرحيل، والدليل ظهوره في الحملة الترويجية لقمصان ليفربول، والتي سوف يظهر بها الموسم المقبل.

وحقيقة الأمر أن مشاركة هداف "الريدز" في الحملة الترويجية هو جزء من عقده مع النادي، خاصة أن عقده يمتد لموسم قادم، ولا علاقة لذلك بامكانية رحيله نهاية الموسم الحالي من عدمه، كما أن التفاوض على مثل هذه الأمور لا يحدث إلا عقب نهاية الموسم (الجاري)، فضلاً عن أن هناك تجارب سابقة لنجوم ظهروا في حملات مماثلة ورحلوا عن أنديتهم عقب تلك الحملات بأيام أو أسابيع، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما ودع جماهير ريال مدريد.

أقرب للبقاء

وعلى الرغم من كثرة التقارير التي ترجح رحيل صلاح صوب الدوري السعودي، وارتفاع وتيرة تلك التقارير عقب المشادة التي حدثت بينه وبين المدير الفني للفريق يورغن كلوب خلال المواجهة الأخيرة أمام وست هام، إلا أن موجة جديدة من التوقعات تشير إلى أن المدير الفني القادم أرني سلوت يرغب في استمرار صلاح، ويعتبره عنصراً مهماً في مشروعه القادم لمستقبل ليفربول، وهي مجرد تقارير إعلامية، ولم يتم تأكيدها على لسان المدرب الهولندي.

انتقال مربح للجميع

من ناحية أخرى يؤكد أنصار نظرية رحيل صلاح صوب الدوري السعودي، أن هذه الخطوة سوف تكون مربحة للجميع، للنادي أولاً حيث المقابل المالي الكبير والذي يتراوح بين 150 و 200 مليون يورو، وكذلك للنجم المصري الذي قدم أفضل ما لديه لفريق ليفربول، ويجب عليه أن يخوض غمار تجربة جديدة، فضلاً عن أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه يفوق بكثير ما يتقاضاه حالياً مع الفريق الإنكليزي.

ملف الميركاتو الصيفي

وسوف يكون ملف انتقال صلاح، هو الملف الصيفي الساخن في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أن مبابي تأكد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، ولا توجد صفقات أخرى كبيرة تتعلق بها الأنظار أكثر من صلاح، فضلاً عن أن الغموض يحيط بهذه الخطوة بشدة، ما بين واثق في انتقاله للدوري السعودي، وبين من يؤكد أنه باق مع ليفربول.