الامارات | دبا الحصن يستضيف دبا الفجيرة في «قمة الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السادسة من مساء اليوم مباريات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي ستقام على مدار يومين، وتعد أهم جولات الموسم، لما تتضمنه من مباريات قوية وحاسمة في رسم هوية الفريقين المتأهلين إلى دوري المحترفين، أبرزها مواجهة دبا الحصن (ثالث الترتيب) مع ضيفه دبا الفجيرة (ثاني الترتيب) التي ستقام اليوم، بينما يبحث العروبة (المتصدر) في مباراته التي ستقام غداً مع «غلف إف سي» عن الفوز والظفر بدرع دوري الدرجة الأولى، حيث يبلغ رصيده الحالي 67 نقطة، وفي حال الفوز سيصل إلى النقطة 70 ويتوج باللقب رسمياً، فضلاً عن التأهل الرسمي لدوري المحترفين.

وتشهد ملاعب «الهواة» مساء اليوم إقامة أربع مباريات، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع «يونايتد»، والعربي مع الذيد، والحمرية مع «سيتي»، بينما تبرز إلى الواجهة المباراة المهمة بين دبا الحصن صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ودبا الفجيرة صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، لأهمية نقاطها في حسم البطاقة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين، حيث يبحث الفريقان عن النقاط الثلاث التي ستقرب الفائز من التأهل بشكل كبير، بينما سيُبقي التعادل، الأمور على حالها، خصوصاً أن دبا الحصن تتبقى له خمس مباريات، مقابل أربع مباريات لدبا الفجيرة.

وكان الفريقان قد التقيا في ديسمبر الماضي، وانتهت نتيجة المباراة التي أقيمت في ملعب دبا الفجيرة بتعادلهما من دون أهداف.

ويتوقع أن تحظى مباراة دبا الحصن ودبا الفجيرة بحضور جماهيري كبير لأهميتها الكبيرة، فضلاً عن كونها أحد أبرز «ديربيات» دوري الدرجة الأولى، ولدى الفريقين مدربان قديران، إذ يقود دبا الفجيرة المدرب عيد باروت، بينما يقود دبا الحصن المدرب المصري طارق السيد.

ويلعب في مباريات غد العروبة مع «غلف إف سي»، ومصفوت مع الفجيرة، والظفرة مع التعاون.

• تشهد ملاعب «الهواة» مساء اليوم إقامة أربع مباريات.