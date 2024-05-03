خالد الغندور يهاجم محمد صلاح

علق خالد الغندور، الإعلامي ونجم الزمالك السابق، عن أزمة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مع أسطورة ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة «المشهد»، على «يوتيوب»: «حسام حسن انتقد محمد صلاح عندما كان محللًا مباريات كأس الأمم الأفريقية وهذا رأيه، أرى أن صلاح ليس فوق النقد”.

وتابع:” «بدأ البعض بعد تولي حسام حسن القيادة الفنية لـ منتخب مصر يظهروا فيديوهات انتقاد العميد لـ محمد صلاح، من أجل إشعال أزمة بينهم”.

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وواصل: « من يقود الإدارة الفنية لـ منتخب مصر؟ من الأعلى؟ بالتأكيد المدرب، وصلاح لاعب في المنتخب”.

وأردف: «صلاح ليس نجمًا عاديًا بل عالميًا، وفي آخر مباراتين حصل على تقييم قليل من الصحافة والمدربين لأن أدائه سيئًا، وعندما يكون سيئًا من العادي ان يتم نقده”.

وأختتم: «أرى أن محمد صلاح، يؤدي في ليفربول أفضل من منتخب مصر، وهذا بسبب جودة لاعبي ليفربول فهم أقوى بكثير من لاعبي المنتخب».