الامارات | «جندور» و«الزاركا» بطلا كأس الوثبة في فرنسا وبلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد «جندور دو بوزلس»، والفرس «الزاركا» بلقبي كأس «الوثبة ستاليونز» في فرنسا وبلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول من أمس.

وهيمنت المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد على المركزين الأول والثاني عبر الجواد «جندور» لمارسيل ميزي، وقيادة جاري سانشيز، و«الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بقيادة مايكل فورست، في سباق كأس الوثبة «بري آيشا» لمسافة 2300 متر بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة، على مضمار داكس العشبي في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ثالثاً «ميجوليتو» للمالك والمدرب ألن إسترابول، وقيادة أليكس بن داما. وعلى مضمار وارجيم ببلجيكا، تصدرت الفرس «الزاركا»، للمالك والمدرب جي فريستربين، سباق كأس «الوثبة ستاليونز»، على كأس الأول من مايو، لمسافة 2300 متر، ومشاركة سبعة خيول عربية أصيلة.

وحلّ ثانياً «رازا» بقيادة سارا فيرميرش، وثالثاً «تيكس» بقيادة كوب فاندربيك.