نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة الأفضل من رابطة الكُتاب الإنجليز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكتاب كرة القدم في إنجلترا.

وأعلنت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” حصول فيل فودين على النسبة الأعلى للتصويت الذي يتم إجراءه سنوياً.

وشارك بالتصويت 900 كاتب إنجليزي حصل منها فيل فودين على نسبة وصلت لـ 42% متفوقاً عن أبرز منمافسيه ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال وزميله في السيتي رودري الذي حل في المرتبة الثالثة.

من جانبه علق فيل فودين على هذه الجائزة قائلاً: “ هذا شرف كبير بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية لحصولي على هذه الجائزة ”.

وأتم: “ لم يكن بإمكاني الفوز بهذه الجائزة دون مساعدة جميع زملائي في الفريق، لدينا مجمنوعة مميزة من اللاعبين، وأتشرف بكوني جزء منها ”.