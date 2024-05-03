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كورتوا يعود لتشكيل ريال مدريد في مواجهة قادش

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني أن حارس الرمى البلجيكي تيبو كورتوا سيعود لحراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة امام قادش ضمن منافسات بطولة “الليجا”.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ سيعود تيبو كوروتا للمشاركة ككأساسي وكذلك أردات جولير في مباراة الغد ”.

وتابع: “ ميليتاو سيلعب هذه المباراة أيضاً، لأنه يحتاج لإستعادة نسق المباريات بعد غيابه بداعي الإصابة خلال الفترة الماضية ”.

وتحدث أنشيلوتي عن مباراة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي قائلاً: “ لونين سيكون هو حارس المرمى في هذا اللقاء، وسيكون هناك تغييرات على مستوى خط الدفاع ”.

وأكمل: “ لم ندافع بشكل جيد أمام بايرن خاصة في الشوط الأول لذلك سنجري بعض التعديلات ”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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