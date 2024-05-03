كلوب يكشف تطورات أزمته مع محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مجددًا عن أزمته مع الدولي المصري محمد صلاح، التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة وست هام.

وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح والمدرب الألماني، في مباراة وست هام الأخيرة، لحظة نزول صلاح كبديل، حيث تدخل داروين نونيز للفض بينهما.

اقرأ أيضًا: رسميا.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل بعد أزمته مع كلوب (فيديو)

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من غمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام: “لقد تم حل الأمر تماماً ولا توجد مشكلة بيننا، إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، فأنا لست متأكدًا من كيفية تعاملنا مع الأمر”.

وأضاف: “لكننا نحترم بعضنا البعض، لذا لا توجد مشكلة حقاً ونحن بخير تماماً، لذلك دعونا نمضي قدماً”.

وعن مواجهة توتنهام: “أود الفوز بالمباراة لـ 500 سبب وإن خسرنا فستكون طريقة خسارتنا احد هذه الاسباب”.

وأردف: “جدول مواعيد مباريات ليفربول الأخير جريمة، لقد لعبنا أيام الخميس والأحد والأربعاء والسبت في الثانية عشر ظهرًا، الأمر جنوني”.