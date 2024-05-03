مفاجأة.. دي زيربي أقوى المرشحين لقيادة البايرن

ياسر رشاد - القاهرة - بات الايطالي روبرتو دي زربي المدير الفني لفريق برايتون الأنجليزي أقرب المرشحين لتدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم الجديد وذلك بعد اعتذار المدير الفني الألماني رالف رانجنيك عن تدريب الفريق البافاري .

وكان توماس توخيل المدير الفني الحالي لفريق بايرن ميونخ قد أعلن عن عدم استمراره في تدريب فريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل بسبب خلافاته مع إدارة بايرن ميونخ وعلى الفور بدأت إدارة بايرن ميونخ في التفاوض مع مجموعة من المدربين حيث كان الأسباني تشافي الونسو المدير الفني لفريق لاير ليفركوزن الالماني هو المرشح الاول لتدريب الفريق البافاري لكنه فضل الاستمرار مع فريقه في الموسم القادم وايضا تم ترشيح نايجل ناجليسمان المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني لكنه وافق على تمديد تعاقده مع منتخب ألمانيا وأخيرا أكدت وسائل الإعلام الألمانية الاتفاق مع رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا لكن الأخير أعلن انه مستمر مع منتخب النمسا بعد بطولة اوربا المقبلة ( يورو ٢٠٢٤ ) .

وقالت صحيفة الديلي ميل انه بعد اعتذار رالف رانجنيك بات دي زربي المرشح الاول لتدريب بايرن ميونخ خاصة بعد ابتعاده عن تدريب فريقي ليفربول الأنجليزي و برشلونة الأسباني حيث بات ليفربول قريبا من التعاقد مع المدرب الهولندي آرون سلوت و فضل برشلونة استمرار مدربه الحالي تشافي هيرنانديز ليكون بايرن ميونخ هو المكان المناسب لدي زربي الذي سيكون الخيار الحالي لإدارة بايرن ميونخ التي تسعى لإغلاق ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن.