ضربة جديدة لـ الترجي قبل مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، ضربة قوية بإصابة ثنائي الفريق قبل مواجهة الاهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024.

وتعادل الترجي في كلاسيكو تونس، أمام نظيره الصفاقسي، بنتيجة هدف لكل فريق.

حسبما ذكر موقع” foot24″ التونسي، فإن الترجي خسر اثنين من لاعبيه بسبب الإصابة خلال مواجهة الصفاقسي.

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وأضاف الموقع التونس، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة محمد أمين بن حميدة، في العضلة، وأن جاهزيته تطلب انتظار نتائج الفحوصات التي خضع لها اليوم ولو أنه من شبه المؤكد أن يغيب عن دربي العاصمة الصغير أمام الملعب التونسي، الأحد المقبل.

ومن جانبه أصيب حسام تقا، بكدمة بسيطة، وتظل مشاركته أمام الملعب التونسي، واردة.

ومن المقرر أن يلعب الفريق التونسي ضد الاهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.