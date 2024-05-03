رسميا.. كاف يعلن توقيت مباراتي الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، موعد مباراتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وتقام مباراة الترجي والأهلي، في العاشرة مساء يوم 18 مايو الحالي بتوقيت مصر، على ستاد رادس بتونس، فيما يقام لقاء العودة على ستاد القاهرة، في الثامنة مساء يوم 25 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، فيما أنهى الترجي مباراتي نصف النهائي بالفوز على صن داونز، بثنائية نظيفة.

اقرأ أيضًا:

"بعد قرار المنظمة الدولية ضد تونس".. ما هو موقف الأهلي من نهائي أفريقيا؟

"الأهلي يسعى للقب الـ12 والترجي يلحق بالكبار".. الصحف التونسية تتغنى بـ طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا