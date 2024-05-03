عجمان يحبط تحركات الزمالك لضم أزارو بقرار صارم

أحبط نادي عجمان الإماراتي، تحركات الزمالك برغبته في التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك رغبة من جانب عدد من أندية الدوري المصري على رأسها الزمالك وبيراميدز، بالتعاقد مع أزارو في الصيف المقبل.

وأعلن نادي عجمان الإماراتي، عن تجديد عقد وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي، لمدة موسمين.

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وكتب عجمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”: “يسـعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف وليد أزارو لمدة موسمين إضافيين”.

وكان المهاجم المغربي، يرتبط بعقد مع فريقه الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري، ولكنه قرر التمديد التعاقد بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه.

والجدير بالذكر أن أزارو، قد لعب لصفوف النادي الاهلي خلال الفترة من 2017 إلى 2020، من دفاع حسني الجديدي، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي.