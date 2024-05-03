رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراتي الاهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام البنك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن عقوبات مباراتي الاهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام البنك، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وحقق فريق الاهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

كما تمكن فريق الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره البنك الاهلي بهدف دون رد، في الجولة ذاتها، على ستاد القاهرة الدولي.

عقوبات رابطة الأندية للجولة 20

الاهلي ضد الإسماعيلي

قررت الرابطة إيقاف محمد نصر مدافع الدراويش لمدة أربعة مباريات بجانب توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، بعد طرده في اللقاء بسبب سلوك الغير الرياضي.

الزمالك ضد البنك الاهلي

قررت الرابطة إيقاف أسامة فيصل لمدة مباراة واحدة بعد طرده من اللقاء نظير حصوله على بطاقتين صفراوتين.

مباراة الجونة والاتحاد السكندري

إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض غير اللائق على حكم اللقاء.

مباراة المقاولون العرب ضد سموحة

إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه

كما تم توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب اعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.

هذا بالإضافة إلى إيقاف عمر فتحي لاعب المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة