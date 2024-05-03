إمام عاشور ينافس على جائزة جديدة في الدوري المصري.. فيديو

ينافس إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على جائزة جديدة في مسابقة الدوري المصري.

وقاد إمام عاشور الاهلي للفوز على نظيره الإسماعيلي في الجولة 20، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وسجل عاشور هدفًا في شباك الدراويش، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

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ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، عن منافسة 4 أهداف على جائزة الأفضل فى الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واختارت رابطة الأندية 4 أهداف من مباريات الجولة 20، ليتم اختيار الأفضل بتصويت الجماهير.

ويتنافس هدف عاشور نجم وسط الاهلي في شباك الإسماعيلي، مع كل من، مصطفى سعد لاعب فريق زد فى مرمى بلدية المحلة.

وهدف أحمد عادل صانع ألعاب فريق الاتحاد السكندرى أمام الجونة، والتونسى معتز زدام لاعب فريق المصرى البورسعيدى الذى أحرزه فى مرمى الداخلية.