غيابات الاهلي أمام الجونة في الدوري الممتاز غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز

غيابات الأهلي

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين والذي يعد أبرزهم أحمد عبد القادر الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن نهائي أفريقيا أمام الترجي.

كما يغيب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة الجونة لعودة آلام الركبة واحتمالية غيابه في المواجهة القادمة أمام الاتحاد السكندري.

فيما اقترب ياسر إبراهيم وأليو ديانج لاعبا النادي الأهلي، من العودة لقائمة المارد الأحمر أمام الجونة بالدوري المصري.

وكان ياسر إبراهيم يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية فيما خضع أليو ديانج لجراحة منظار الركبة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: على معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق

الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو على