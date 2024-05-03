الاتحاد السكندري يتخطى بلدية المحلة بثنائية في الدوري

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، في تحقيق الفوز على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري.

واستضاف فريق الاتحاد السكندري نظيره بلدية المحلة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف المباراة، اللاعب كريستوفاو مابولولو، لصالح الاتحاد السكندري، في الدقيقة 42، أحرزه من ركلة جزاء.

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وتعادل هشام صلاح، لفريق بلدية المحلة في الدقيقة 63 من أحداث المباراة، وذلك عن طريق الخطأ في مرماه.

ونجح عبد الغني محمد، في خطف هدف الفوز لفريق الاتحاد السكندري الإسماعيلي ي الدقيقة 76، ليخطف 3 نقاط ثمينة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 32 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.