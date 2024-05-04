دياز وخوسيلو يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يرغب في تحقيق الفوز على نظيره وقادش، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز 18 برصيد 26 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، فيران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش.

خط الوسط الهجومي: جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، خوسيلو.

ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام قادش في تمام الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها معقل الملكي ريال مدريد.

بينما تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام قادش عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش، والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنتوني روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس وأردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو وإبراهيم دياز.