شكري: صلاح سيظهر بشكل مختلف مع حسام حسن في المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد شكري، لاعب الأهلي السابق ودياموند الحالي أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي سيظهر بشكل مختلف مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال أحمد شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفضل فترات مسيرتي كانت مع المصري، لأن حسام حسن، المدير الفني حينها كان يعاملنا جيدًا، ولكن بعض اللاعبين لا يريدون الإبداع من اللاعبين.. الأهلي أيضًا كان أفضل أيام حياتي".

وأضاف: "حسام حسن؟ لا أدافع عنه، ولكن أقول الحقيقة من وجهة نظري، البعض يقول عنه إنه يتميز بالحماس فقط، لكن أنظروا لتدريباته، فهو يعتمد على النواحي الفنية".

وتابع: "محمد صلاح مع حسام حسن سيكون لاعب مختلف، حسام حسن لا يصنع الأزمات مع اللاعبين الكبار، بل هو يعتمد عليهم بشكل أكبر، وستجدونه يحتوي قادة المنتخب".

وأكمل: "الظروف الأسرية دفعتني لمغادرة المصري، حيث كان حسام حسن يحب خوض المعسكرات الطويلة".

وواصل: "تواجدت مع المدرب حلمي طولان في 3 فترات، هو شخصية رائعة خارج كرة القدم، لكنني رفضت عرضه للانتقال إلى الاتحاد، لكنه جاء إلي بعد ذلك في إنبي".

وأتم أحمد شكري تصريحاته قائلًا: "بعدها قرر حلمي طولان استبعادي من المباريات، هو لم يكن مقتنعًا بي في سموحة، لكنني دفعته لأن يشركني في المباريات".