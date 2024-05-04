حكم مباراة الاهلي ضد الجونة في الدوري المصري

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الاهلي ضد الجونة، في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقي الاهلي نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الجونة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ويدير مباراة الاهلي ضد الجونة، الحكم محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان وأحمد رشدي، وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود ناجي حكمًا للفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويدخل النادي الاهلي المباراة محتلًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة خلال الموسم الحالي.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.