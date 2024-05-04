الامارات | بطولات جديدة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية حسين عبدالله الخوري، استحداث عدد من البطولات خلال منافسات النسخة الـ30 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، التي تُقام في أغسطس المقبل. وقال إن النسخة المقبلة ستشهد إقامة بطولات جديدة لكل من فئات الناشئين، والفرق، والمؤسسات الحكومية، وكذلك لمنتسبي الخدمة الوطنية، إضافة إلى العديد من الفعاليات للأطفال الصغار لتعريفهم باللعبة، وأهميتها، إضافة إلى مشاركة أسماء عالمية سيكشف عنها لاحقاً.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قررت في وقت سابق رفع قيمة جائزة بطل الماسترز للنسخة المقبلة من المهرجان إلى 30 ألف دولار، احتفالاً بالوصول إلى النسخة الـ30 للحدث الدولي الكبير، مع الإبقاء على بقية جوائزه من دون تغيير.