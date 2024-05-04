الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مايو 2024

تغييرات

كشف مسؤول بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لمقربين منه، أن شركة كرة القدم بالنادي ستشهد عقب نهاية الموسم الجاري، تغييرات واسعة تطال شخصيات كبيرة فيها، وذلك في أعقاب الإخفاقات التي شهدتها مسيرة الفريق في الموسم الجاري.

معلومات

قال متابعون رياضيون إنهم يفتقدون الكثير من المعلومات المهمة التي تخص دوري الدرجة الأولى، بسبب ندرة التغطية الإعلامية، ومنها التلفزيونية، للمباريات، متمنين إيجاد حلول جذرية في المستقبل.

الشمري

وصف عدد من جمهور اتحاد كلباء، مدرب الفريق الأول، العراقي غازي الشمري، بأنه أفضل مدرب «طوارئ»، وذلك بعد أن تولى قيادة الفريق مؤقتاً في الفترة الماضية، وقاده إلى تحقيق نتائج جيدة في أغلب المباريات.

حارس

باشر نادٍ محترف اطمأن للبقاء مبكراً في دوري المحترفين، بالبحث عن حارس مرمى قادر على مواكبة أداء الفريق في الموسم المقبل، بعد أن اهتزت شباك الفريق كثيراً في الموسم الجاري.

ملعب

رجح جمهور نادي العروبة أن يخوض الفريق مباريات الموسم المقبل في دوري أدنوك للمحترفين على استاد الفجيرة الدولي، إلى أن يتم الانتهاء من تطوير استاد النادي.

مواهب

طالب رياضيون بمتابعة المواهب المواطنة التي كشفت عنها المنتخبات الوطنية، والتي تألقت في دورة الألعاب الخليجية للشباب التي اختتمت أخيراً، وذلك بهدف تطوير مستوياتها، كونها مستقبل رياضة الإمارات.

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