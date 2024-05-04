اليوم ..الداخلية يستضيف سيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

إقرأ أيضًا..

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 11 نقطة ، بينما يتواجد سيراميكا في المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة .

ويسعى نادي الداخلية بقيادة أحمد كشري لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الهروب من القاع ، وفي المقابل يسعى نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي لتحقيق الفوزمن أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

موعد مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا

تبدأ أحداث مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، تذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”.

حكم مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وسيراميكا إلى محمد عباس قابيل، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، وأحمد زيدان مساعد ثاني، وأحمد حمدي حكم رابع، بجانب محمد معروف حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.