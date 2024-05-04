"أحدهم أخرج كولر عن شعوره".. من هم حكام مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الزمالك بطاقم تحكيم مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء 12 مايو في المغرب.

ويدير مباراة نهضة بركان والزمالك كلا من، الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت مساعد أول وستيفن إليزار أونينجو مساعد ثاني، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

ويأتي التونسي هيثم قيراط على تقنية الفيديو "فار"، ويعاونه كلا من الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وكان الكيني بيتر واويرو كاماكو حكما في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، والتي انتهت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة، كما أدار لقاء الأحمر ضد الترجي الموسم الماضي، وانتهت المباراة بنفس النتيجة، وأدار مباراة بيراميدز ومازيمبي في دور مجموعات النسخة الحالية، وانتهت لصالح الأول بهدف نظيف.

كما أدار مباراة لمنتخب مصر تحت 23 عاما، ضد المغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وانتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا بطرد محمود صابر لاعب الأول بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء، وكان التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية الفيديو آنذاك، وهو من استدعي الأول لطرد صابر.

في المقابل، أدار الكيني مباراة وحيدة من قبل لنهضة بركان المغربي، في عام 2020، ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وارتبط اسم التونسي هيثم قيراط حكم تقنية الفيديو، ببعض الحالات التحكيمية، التي أثارت جدلا واسعا، أبرزها مباراة الوداد وصن داونز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حينها استدعى حكم الساحة مرتين لطرد ثنائي صن داونز، كما أنه كان في غرفة الفار بالنهائي الماضي، بين الأهلي والوداد، ولم يستدعي حكم الساحة، في حالة اشتباه للمسة يد على يحيى عطية الله لاعب الوداد.

وقال حينها مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، "لقطة عطية الله أخرجتني عن شعوري، كان من المفترض أن يُطرد اللاعب بعد لمسة اليد لأنه منع انفرادًا تامًا، حكم الساحة لم يطرد عطية الله، والغريب أن حكم "VAR" لم يلفت انتباهه، ما حدث أمر غريب".

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