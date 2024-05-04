بوكايو ساكا يسجل رقمًا مميزًا مع أرسنال

حقق نجم نادي أرسنال، بوكايو ساكا، رقمًا مميزًا، بعد هدفه اليوم السبت، أمام بورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق أرسنال، على نظيره بورنموث بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 44 افتتح ساكا أهداف ارسنال عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا هو أول لاعب يسجل 20 هدفاً لأرسنال في موسم واحد (جميع المسابقات) منذ بيير إيمريك أوباميانغ في 2019-20 (29 هدفاً) وأول إنجليزي يفعل ذلك للنادي منذ ثيو والكوت في 2012- 13 (21 هدفا).

وتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عقب فوزه اليوم على بورنموث، حيث وصل إلى النقطة رقم 83 بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 79 نقطة.