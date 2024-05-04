موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية عقب الفوز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 3-1، بينما فاز الزمالك على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتنقل قناة النادي الأهلي المباراة على الهواء مباشرة، بجانب قناة أون تايم سبورتس.

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