موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للكرة الطائرة سيدات.
وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية عقب الفوز على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 3-1، بينما فاز الزمالك على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.
وتنقل قناة النادي الأهلي المباراة على الهواء مباشرة، بجانب قناة أون تايم سبورتس.
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