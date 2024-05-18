"للمرة الأولى".. فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

توج النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن فوز فيل فودين بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، بناءً على تصويت الجماهير ولجنة الخبراء بالدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتمكن فيها فيل فودين، من حصد الجائزة.

وخاض فودين 34 مباراة رفقة فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وهذه هي النسخة الخامسة، على التوالي التي يفوز فيها بالجائزة لاعب من فريق مانشستر سيتي بعد كلا من دي بروين الذي حصد الجائزة عامي 2020، 2022، وروبن دياز في عام 2021، وإيرلنج هالاند في الموسم الماضي 2023.

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