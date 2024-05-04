مانشستر سيتي يقسو على وولفرهامبتون بخماسية في البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

واستطاع الدولي النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاترك"، حيث افتتح التسجيل في الدقائق 12، من ضربة جزاء، و35، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما جاء الهدف الرابع في الدقيقة 54.

فيما سجل الهدف الخامس لمانشستر سيتي اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد من خلال اللاعب هوانغ هي تشان في الدقيقة 53.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 82 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن لديه مباراة أقل من اَرسنال المتصدر بـ 83 نقطة.

فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجى، ناثان آكى، جفارديول.

الوسط: رودرى، كوفاسيتش، دي بروين.

الهجوم: فودين، برناردو سيلفا، وهالاند.