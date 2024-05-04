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هدية برشلونة.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 36

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لقب للمرة 36، عقب خسارة من جيرونا اليوم السبت.

وبقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاز الريال بالدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهاية موسم 2023/24.

وخسر برشلونة من جيرونا بنتيجة 4-2 في الجولة 34 من الدوري.

ليقدم البارسا لقب الدوري الإسباني رقم 36 لريال مدريد على طبق من ذهب.

ويحتل الريال صدارة ترتيب الدوري برصيد 87 نقطة، بينما يحتل البارسا الوصافة برصيد 74 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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