هدية برشلونة.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة 36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36، عقب خسارة برشلونة من جيرونا اليوم السبت.

وبقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاز الريال بالدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهاية موسم 2023/24.

وخسر برشلونة من جيرونا بنتيجة 4-2 في الجولة 34 من الدوري.

ليقدم البارسا لقب الدوري الإسباني رقم 36 لريال مدريد على طبق من ذهب.

ويحتل الريال صدارة ترتيب الدوري برصيد 87 نقطة، بينما يحتل البارسا الوصافة برصيد 74 نقطة.

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