مفاجأة.. "الجار العاق" جيرونا يهدي ريال مدريد لقب الليغا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: حقق ريال مدريد رسمياً لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مستفيدا من "هدية" من نادي جيرونا، الذي هزم الملاحق برشلونة، والمفارقة أن الهدية التي تلقفها الريال أتت من إقليم كتالونيا، وعلى يد الجار الصغير لبرشلونة، وهو حدث تاريخي سوف يظل في ذاكرة عشاق الدوري الإسباني لسنوات قادمة.

جيرونا يقرر مصير الليغا

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" رقم 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت على قادش بنتيجة 3-0، وهزيمة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4، وعلى الرغم من أن هزيمة البارسا بهذه النتيجة يعد مفاجأة كبيرة، إلا أن فريق جيرونا نجح في تقديم موسم استثائي على المستويات كافة، وكان منافساً للكبار حتى مرحلة متأخرة من البطولة الاسبانية، إلا أن بطولات الدوري وكما هو معروف تحتاج إلى "النفس الطويل"، ومقاعد بدلاء قوية، وهو ما لم يتوفر للفريق الكتالوني المكافح، ويكفي أنه في نهاية المطاف هو الفريق الذي قرر مصير الليغا، ومنحه للريال على حساب جاره الكبير برشلونة.

محسومة حسابياً

فوز الريال وهزيمة البارسا جعل الريال يوسع الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري، ويعتبر هذا اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.