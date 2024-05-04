الامارات | برشلونة يخسر وريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمِن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا 2-4 السبت.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

وكان ريال مدريد قد حقق الأهم بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي المغربي ابراهيم عبد القادر دياس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 51، وصنع الهدف الثاني للبديل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 68، قبل أن يختم خوسيلو المهرجان (90+3).

وهو الفوز السابع توالياً لريال مدريد في الدوري والسابع والعشرين هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة موسعاً الفارق مؤقتا إلى 13 نقطة أمام جيرونا و14 نقطة أمام برشلونة.