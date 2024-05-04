بعد تتويج ريال مدريد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ريال مدريد، رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ كتيبة الميرينجي الملكية، وجاء تتويج الأخير باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليجا.

وفاز برشلونة بلقب الليجا الموسم الماضي بعد عامين دون اللقب، كما حققه بسهولة وبمسافة بعيدة عن الوصيف، لكن ريال مدريد استعد للموسم الحالي، وضم جود بيلينجهام، رغم توهج جيرونا، والذي كان مفاجأة للجميع بتقديم مستويات مبهرة للغاية.

حصد روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الموسم الماضي، متفوقا على نجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، الفرنسي كريم بنزيما، لكن مع انطلاق الموسم الحالي تراجعت أهدافه وترك موهبة ريال مدريد، جود بيلينجهام، ينعم بالصدارة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024:

أرتيم دوفبيك، هداف جيرونا، برصيد 20 هدف جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، برصيد 18 هدف روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، برصيد 17 هدف ألكسندر سورلوث، لاعب فياريال، برصيد 17 هدف أنتي بوديمير، لاعب أوساسونا، برصيد 16 هدف

كم مرة توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني؟

وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن جيرونا.

وانتزع جيرونا الوصافة من برشلونة، حيث تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في نفس الموسم من الليغا.

واستعاد ريال مدريد لقب الليجا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.

وبات ريال مدريد يحتل صدارة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبا بفارق 9 ألقاب عن برشلونة الوصيف في هذا الترتيب.

ويأتي تتويج ريال مدريد بالليجا في توقيت هام للفريق الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بالتعادل 2-2.