آخرها 2024.. كم مرة توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني؟

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ريال مدريد، رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ كتيبة الميرينجي الملكية.

وجاء تتويج ريال مدريد باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليجا.

كم مرة توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني؟

وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن جيرونا.

وانتزع جيرونا الوصافة من برشلونة، حيث تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في نفس الموسم من الليغا.

واستعاد ريال مدريد لقب الليجا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.

وبات ريال مدريد يحتل صدارة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبا بفارق 9 ألقاب عن برشلونة الوصيف في هذا الترتيب.

ويأتي تتويج ريال مدريد بالليجا في توقيت هام للفريق الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بالتعادل 2-2.

يذكر ان أول لقب حصده ريال مدريد في مسابقة الليجا، كان موسم 1932، بينما آخر التتويجات هو الموسم الحالي 2023/2024.