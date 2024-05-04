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علي معلول يسجل رقمًا تاريخيًا مع الاهلي بعد الفوز على الجونة

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علي معلول - الأهلي

علي معلول - الأهلي

حقق الدولي التونسي علي معلول نجم الاهلي، رقمًا تاريخيًا رفقة المارد الأحمر، اليوم السبت، بعد الفوز على الجونة في الممتاز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

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ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” فإن علي معلول هو أكثر من صنع فرص في النادي الاهلي بـ 24 فرصة، والأكثر صناعة للفرص المحققة بواقع 5.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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