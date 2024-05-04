علي معلول يسجل رقمًا تاريخيًا مع الاهلي بعد الفوز على الجونة

حقق الدولي التونسي علي معلول نجم الاهلي، رقمًا تاريخيًا رفقة المارد الأحمر، اليوم السبت، بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري الممتاز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

أقرأ أيضًا.. الاهلي يضرب الجونة بثلاثية ويواصل قطار اننصاراته في الدوري

ووفقًا لـ شبكة “سوفا سكور” فإن علي معلول هو أكثر من صنع فرص في النادي الاهلي بـ 24 فرصة، والأكثر صناعة للفرص المحققة بواقع 5.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.