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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 30

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت إقامة 3 مباريات مهمة وفوز عريض للنصر على الوحدة بسداسية في نهاية الجولة.

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أهدف النصر في المباراة "هاتريك" وساديو ماني وأوتافيو و محمد آل فتيل في الدقائق 5 و 12 و 18 و 45 و 52 و 88 من عمر المباراة.

ونجح الهلال في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 74 نقطة، ويتبقى للزعيم مباراة مؤجلة أمام الأهلي سيلعبها يوم الاثنين المقبل.

ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة 30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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