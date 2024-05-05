بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كاب - محمد القرش:

سجل المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو "هاتريك" في فوز النصر على الوحدة في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وبتسجيله ثلاثية، وصل رونالدو للهدف رقم 32 ليصبح اللاعب الثاني الذي يتجاوز 30 هدفا في الدوري السعودي، منذ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في موسم 2018/19.

ويعد هذا هو الهاتريك الخامس للمهاجم البرتغالي منذ انضمامه إلى النصر.

وانضم رونالدو إلى النصري في موسم 2022/23 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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