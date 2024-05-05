الامارات | عبدالله جاسم بطل سباق الدولة للدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز درّاج فريق الإمارات للمحترفين عبدالله جاسم المركز الأول في سباق الدولة (فردي ضد الساعة) لفئة تحت 23 سنة، أمس، بمنطقة نزوى في الشارقة، بمشاركة أربعة أندية.

وقطع عبدالله جاسم مسافة السباق 33 كيلومتراً بزمن قدره 41:19 دقيقة، متفوقاً على درّاج شباب الأهلي حمدان أحمد (45:44 دقيقة)، وجاء في المركز الثالث سعيد حبش من نادي شباب الأهلي أيضاً (47:18 دقيقة).

وفي سباق الشباب، حقق نجم نادي أبوظبي حارب المرزوقي المركز الأول في السباق الذي شارك فيه 19 درّاجاً من سبعة أندية ولمسافة 20 كيلومتراً، وحلَّ زميلاه في الفريق خالد النعيمي وأحمد ناصر في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة الشابات، احتلت لاعبة النصر مروة سلمان المركز الأول لسباق (فردي ضد الساعة)، تلتها ريناد أحمد من نادي أبوظبي ثانية، وعلياء حسين ثالثة.

وفي نهاية السباق توّج نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات خليفة بن عمير الفائزين بحضور عدد كبير من مسؤولي الأندية المشاركة في السباق.