نجم ليفربول السابق: ألمانيا الأقرب لحصد اليورو.. وصلاح وأوسيمين الأفضل بأفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - رشح محمد سيسوكو نجم ليفربول وباريس سان جيرمان السابق المنتخب الألماني و الفرنسي والبلجيكي بقوة لحصد بطولة كأس أوروبا مضيفا أنه يرى منتخب ألمانيا هو المرشح الأقوى لحصد اللقب.

وأضاف سيسوكو في تصريحات تلفزيونية أنه سعيد جدا لتشابي ألونسو وما فعله مع باير ليفركوزن عندما كان لاعبا كان من الواضح أنه سيكون مدربا عظيما.

وأشار: بيب جوارديولا المدرب الأفضل في العالم لقد قدم أشياء جديدة في كرة القدم، مضيفا أن أفضل 3 لاعبين في العالم هم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وأضاف أن أفضل لاعبين في إفريقيا حاليا هما محمد صلاح نجم ليفربول والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.