حسام حسن يكافئ سام مرسي بعد تأهله لـ الدوري الإنجليزي

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على ضم الدولي المصري سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي إلى قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

اقرأ أيضًا: حقيقة عودة تريزيجيه لـ الاهلي في الميركاتو الصيفي

وقاد سام مرسي فريقه إيبسويتش تاون إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز بعد غياب 22 عامًا، حيث ارتدى الدولي المصري شارة قيادة فريقه.

وينوي حسام حسن مكافأة اللاعب بضمه إلى قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل من أجل التعرف على إمكانيات اللاعب عن قرب، ولمشاركته في وسط الملعب مع حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.