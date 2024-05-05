بينهم الحارس والقائد.. الزمالك يفقد 12 لاعبا أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة سموحة المقرر لها اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة ال21 لمسابقة الدور ي المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز ال12 في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

غياب 12 لاعبا عن الزمالك أمام سموحة

ويفقد فريق الزمالك خلال مواجهة سموحة اليوم 12 لاعبا دفعة واحدة لأسباب مختلفة وهم:

-محمد صبحي.. (بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة)

-محمود علاء.. (لوجهة نظر فنية)

-يوسف أوباما.. (لعدم الجاهزية الفنية)

-محمد أشرف روقا.. (بسبب عدم الجاهزية الفنية)

-محمود عبدالرازق شيكابالا.. (بسبب الإصابة في العضلة الأمامية)

-حمزة المثلوثي.. (راحة بسبب الإرهاق)

-مصطفى شلبي.. (للإصابة في العضلة الضامة)

-مصطفى الزناري.. (للإصابة في العضلة الخلفية)

-محمد عاطف .. (لوجهة نظر فنية)

-مهاب ياسر .. (لوجهة نظر فنية)

-محمود الونش ومحمد عبد الشافي.. (إصابة في الرباط الصليبي)

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