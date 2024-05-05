ضربة موجعة لـ بايرن ميونخ قبل موقعة ريال مدريد المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى بايرن ميونخ الألماني صدمة قوية قبل أيام قليلة من مواجهة إياب الدوري نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والتي يشهدها ملعب “سنتياجو بيرنابيو”.

وكانت مواجهة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي شهدها ملعب "إليانز اَرينا" معقل النادي البفاري.

وتعرض رفائيل جيريرو الجناح الأيسر لبايرن ميونخ، لإصابة قوية خلال مواجهة شتوتجارت، مما جعل اللاعب يُغادرالمباراة في أول 20 دقيقة من عمر المباراة.

وأجرى اللاعب فحوصات طبية على اللاعب البرتغالي خلال الساعات الماضية، حيث أكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن جيريرو لن يتواجد في المباريات المقبلة من الموسم للإصابة.

واكدت الفحوصات الطبية أن جيريرو يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، وأكد الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونخ أنه لن يكون جاهزًا لخوض أي مباراة مقبلة ومنها ريال مدريد.