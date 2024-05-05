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محمد صلاح يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام توتنهام

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل التقدم لفريقه أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء "مو" في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة كلامية عنيفة مع مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد حالة الغضب التي امتلكت اللاعب بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال هذه المواجهة.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.

بينما جاء توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي أمام .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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