تشكيل سموحة أمام الزمالك.. حسام حسن في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن تشكيل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود حسام حسن تشكيل سموحة الرسمي أمام الزمالك، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.
تشكيل سموحة أمام الزمالك
حارس المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء.
خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد.
خط الهجوم: حسام حسن.
بينما يأتي على مقاعد البدلاء كل من:
محمد أشرف - محمد المغربي - لحسن دهدوه - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - فادي فريد - ميدو - جونيور أجايي - الحبيب أحمد حسن.