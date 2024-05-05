تشكيل سموحة أمام الزمالك.. حسام حسن في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن تشكيل مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود حسام حسن تشكيل سموحة الرسمي أمام الزمالك، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

تشكيل سموحة أمام الزمالك

حارس المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء.

خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد.

خط الهجوم: حسام حسن.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف - محمد المغربي - لحسن دهدوه - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - فادي فريد - ميدو - جونيور أجايي - الحبيب أحمد حسن.