بعد هدف صلاح في توتنهام.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في تسجيل هدفًا عالميًا في شباك توتنهام في مباراة اليوم، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح، في الدقيقة 16 بعد رأسية تابع بها عرضية من زميله، كودي جاكبو.

ومن جانبه تألق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وسجل أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في مباراة السبت ضد ولفرهامبتون.

جاءت رباعية هالاند في الدقيقة 12، 35، الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول و54.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، 25 هدفًا.

2- كول بالمر، تشيلسي، 21 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.

4- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.

5- محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

6- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.

7- سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

8- بوكايو ساكا، آرسنال، 16 هدفًا.

9- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

10- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.