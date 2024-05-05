"آخرهم دياز".. لاعبون عرب توجوا بلقب الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد، من حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي، ليتوج باللقب للمرة الـ 36 في تاريخه.

وكان ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب فريق قادش بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة ال 34 ببطولة الدوري الإٍسباني لكرة القدم.

واستغل ريال مدريد هزيمة برشلونة من فريق جيرونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة ال 34 من المسابقة، ليمنح اللقب للفريق الملكي قبل نهاية المسابقة ب 4 جوالات.

وتشهد قائمة ريال مدريد الإسباني هذا الموسم تواجد النجم المغربي إبراهيم دياز، والذي تمكن من إحراز الهدف الأول في مرمى قادش أمس.

وخاض براهيم دياز رفقة فريق ريال مدريد 26 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ونجح دياز في أن يصبح رابع لاعب عربي في التاريخ، يتمكن من حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، والأول منذ موسم 1999-2000.

وسبق دياز ثلاثي عربي في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهم "العربي بن مبارك، صلاح الدين بصير، نور الدين نيبت".

ويذكر أن بن مبارك أول لاعب عربي، يتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما توج به رفقة فريق أتليتكو مدريد باللقب في موسمين متتاليين "1949-1950، 1951-1952".

كما تمكن الثنائي المغربي صلاح الدين بصير ونور الدين نيبت، من حصد لقب الدوري الإسباني رفقة فريق ديبورتيفو لاكرونيا، في موسم 1999-2000.