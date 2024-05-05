ريال مدريد يستقر على تجديد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، مع الملكي، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وتوج فريق ريال مدريد أمس السبت، بلقب الدوري الإسباني، بعد هزيمة نادي برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 4-2.

وبنفرد ريال مدريد بـ صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 87 نقطة.

ووفقًا لـ شبكة “ريليفو” الإسبانية، فقد اتفق ريال مدريد مع اللاعب لوكاس فاسكيز من أجل تمديد عقده الفترة القادمة لمدة موسم آخر.

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وسينتهي عقد الإسباني لوكاس فاسكيز رفقة ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، يونيو 2024.

وتابع التقرير أن ريال مدريد قد حسم كل شىء مع فاسكيز، ويتبقى انهاء جميع التفاصيل النهائية.

يذكر أن لوكاس فاسكيز خاض رفقة ريال مدريد هذا الموسم 34 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 طوال الموسم في جميع المسابقات.