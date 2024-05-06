"أنا المسؤول".. أول تعليق من جوميز بعد الهزيمة المفاجأة من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام سموحة اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل بالدوري المصري.

وتلقى الزمالك الهزيمة، أمام نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفريق كان يأمل في تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "تحكمنا في مجريات اللقاء، ولكن لم نستغل الاستحواذ ونسجل، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وهذه كرة القدم، من الممكن أن تقدم مباريات جيدة ولا تستطيع الفوز".

وتابع: " البعض يهاجم بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين، ولكن هذا قراري وأتحمل مسؤوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".

وواصل: " أمتلك عدداً من اللاعبين الجيدين وليس فقط ال 11 لاعب الذين يشاركون بصورة أساسية".

وأكمل: "محمد شحاتة لم يكن ظهير أيمن في لقاء اليوم ولكنه قدم مباراة جيدة، وأي شخص لديه دوافع غير جيدة سيحمل مشاركة محمد شحاتة مسؤولية الخسارة ولكنه قدم مباراة أكثر من جيدة".

وأردف: "عمر جابر وأحمد فتوح يعانيان من الإرهاق، وإذا شارك اللاعبان بصورة أساسية وتعرض أي منهما للإصابة كان الجهاز الفني سيتعرض للهجوم".

واختتم جوميز تصريحاته: "اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة اليوم ظهروا بشكل مميز وكانوا مطالبين بالفاعلية في الثلث الأخير من الملعب لترجمة السيطرة لأهداف، كما أن الهدف الذي استقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ دفاعي".

ويحتل الفارس الأبيض المركز ال 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 19 من الشهر ذاته بالقاهرة.