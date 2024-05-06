تعادل مثير في قمة روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة روما ويوفنتوس بهدف لكل منهما، مساء اليوم السبت على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما في الدقيقة 15 قبل أن يعود يوفنتوس بهدف عن طريق لاعبه بريمر في الدقيقة 31.

بهذه النتيجة يتواجد فريق روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة جمعها من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 9 وخسارة مثلهم وتسجيل 62 هدفًا وتلقي 42.

بينما يتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 12 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 48 هدفًا وتلقي 27.

وكان الفوز بمثابة دفعة قوية ليوفنتوس في سعيه لضمان أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، كما أن الفريق يسعى لإثبات قوته وأحقيته كذلك ببلوغ نهائي بطولة كأس إيطاليا، حيث سيواجه أتالانتا يوم 15 مايو الحالي.

على الجانب الآخر، كان الفوز يمثل أهمية قصوى بالنسبة لروما، الذي يسعى أيضاً للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

ويبدو أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، يعيش أيامه الأخيرة على رأس القيادة الفنية للسيدة العجوز، حيث ربطت تقارير، تياجو موتا، المدير الفني لبولونيا، بخلافته في المنصب الموسم المقبل.

وبالنسبة لدانييلي دي روسي، المدير الفني لروما، فإن الأمور تتجه بشكل جيد على المستوى المحلي، لكن الفريق يرغب في الحصول على المركز الرابع أو الخامس، ما يضمن له المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث ستشارك إيطاليا بـ5 أندية في نسخة الموسم المقبل.